الليلة.. مناقشة لكتاب "الأنطولوجيا السياسية" بصالون علمانيون

تستضيف حركة "علمانيون" في صالونها الثقافي الأسبوعي٬ في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء٬ الباحث في الفلسفة٬ هادي المهدي في ندوة لمناقشة كتاب "الأنطولوجيا السياسية عند مارتن هيدجر" من تأليف المفكر الفرنسي٬ بيير بورديو٬ وترجمة سعيد العليمى٬ وصدر عن المركز القومي للترجمة فيما يدير الندوة عضو حركة علمانيون أحمد رجب.



يشار إلي أن الكتاب يتناول فكرة الأنطولوجيا السياسية فى فلسفة هيدجر، وأهم المرتكزات التى قامت عليها هذه الفكرة فى فكر هيدجر، ويعد هيدجر واحدًا من أوائل الفلاسفة الذين تناولوا الوجود السياسي، وقاموا بشرحه في فلسفتهم بأسلوب تنفرد به فلسفة هيدجر، كما يقدم الكتاب شرحًا مستفيضًا لفلسفة هيدجر، وطرق تناوله للأنطولوجيا والأنطولوجيا السياسية.

