الليلة.. مناقشة رواية "الأسايطة" بمختبر السرديات فى الإسكندرية

يحل الكاتب عادل سعد، ضيفًا على مختبر سرديات مكتبة الإسكندرية، في لقاء مفتوح لمناقشة روايته الصادرة عن دار روافد، بعنوان «الأسايطة»، حيث يعقد اللقاء بقاعة (C) في تمام السابعة من مساء اليوم الثلاثاء.



ويناقش الرواية الناقدان: الدكتور ثائر العذاري (العراق) والكاتبة انتصار عبدالمنعم، ويدير اللقاء الأديب منير عتيبة، مدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.



ومن أجواء الرواية نقرأ:"الصرماتي أخنوخ٬ نتفوا لحيته وشواربه٬ وفر من أتباعه أربعة عشر نفسًا، واختبأوا في مساقي الترب، وتنكروا في ملابس نساء العرب، وثلاثة منهم ألقوا بأنفسهم من حلاوة الروح في جوف الساقية، وهنا وهناك كبكبة وصليل وصهيل، والدنيا مقلوبة ولا أحد يعرف ما حدث لكن في ساعة واحدة احترقت كنائس كثيرة في أسيوط٬ وحصل نهب وقتل وقت انشغال الناس بالصلاة".



يشار إلي أن عادل سعد محمد سعد مدير ومؤسس مركز الهلال للتراث٬ رئيس تحرير مجلة المستثمر السعودية٬ مدير تحرير مجلة المصور٬ مدير تحرير جريدة الصباح، سبق وصدر له: كلمات أحمد فؤاد نجم الأخيرة٬ البابا مات٬ ورواية رمضان المسيحي.