رسميًا.. هداف العالم لناشئى اليد ينضم للزمالك



وشارك وليد في تتويج منتخب مصر لكرة اليد للناشئين ببطولة العالم الأخيرة في إنجاز تاريخي لكرة اليد المصرية، بعد الفوز على المنتخب الألماني في المباراة النهائية، بالإضافة لفوزه بجائزة هداف البطولة.

وقال: "أنا اللاعب حسن وليد قداح أبلغ رسالة لرئيس النادي ورئيس الاتحاد أن رغبتى الوحيدة هي اللعب للزمالك ".وأضاف: "لن ألعب لأي نادي أخر غير الزمالك، ولذلك أتشرف باللعب مع الفريق الأبيض".