رسميًا.. هداف العالم لناشئى اليد ينضم للزمالك
الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 12:44 ص
محمود جروينطباعة
أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، انضمام اللاعب حسن وليد قداح لاعب نادي الشمس ومنتخب مصر لناشئي كرة اليد، إلى نادي الزمالك بشكل رسمي.
وكتب مرتضى منصور عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك": "حسن وليد القداح هداف العالم فى كرة اليد رسميا في الزمالك"
وفي وقت سابق، وجه حسن وليد قداح، لاعب نادي الشمس ومنتخب مصر لناشئي كرة اليد، رسالة لجماهير القطبين الأهلي والزمالك، على إثر الصراع الدائر منذ فترة للحصول على خدماته قبل مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة العالم الأخيرة بمقدونيا.
وسجل لاعب منتخب مصر لكرة اليد للناشئين مقطع فيديو مصور، أكد خلاله تمسكه باللعب فقط لصفوف نادي الزمالك.
وقال: "أنا اللاعب حسن وليد قداح أبلغ رسالة لرئيس النادي ورئيس الاتحاد أن رغبتى الوحيدة هي اللعب للزمالك ".
وأضاف: "لن ألعب لأي نادي أخر غير الزمالك، ولذلك أتشرف باللعب مع الفريق الأبيض".
وشارك وليد في تتويج منتخب مصر لكرة اليد للناشئين ببطولة العالم الأخيرة في إنجاز تاريخي لكرة اليد المصرية، بعد الفوز على المنتخب الألماني في المباراة النهائية، بالإضافة لفوزه بجائزة هداف البطولة.
وكتب مرتضى منصور عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك": "حسن وليد القداح هداف العالم فى كرة اليد رسميا في الزمالك"
وفي وقت سابق، وجه حسن وليد قداح، لاعب نادي الشمس ومنتخب مصر لناشئي كرة اليد، رسالة لجماهير القطبين الأهلي والزمالك، على إثر الصراع الدائر منذ فترة للحصول على خدماته قبل مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة العالم الأخيرة بمقدونيا.
وسجل لاعب منتخب مصر لكرة اليد للناشئين مقطع فيديو مصور، أكد خلاله تمسكه باللعب فقط لصفوف نادي الزمالك.
وقال: "أنا اللاعب حسن وليد قداح أبلغ رسالة لرئيس النادي ورئيس الاتحاد أن رغبتى الوحيدة هي اللعب للزمالك ".
وأضاف: "لن ألعب لأي نادي أخر غير الزمالك، ولذلك أتشرف باللعب مع الفريق الأبيض".
وشارك وليد في تتويج منتخب مصر لكرة اليد للناشئين ببطولة العالم الأخيرة في إنجاز تاريخي لكرة اليد المصرية، بعد الفوز على المنتخب الألماني في المباراة النهائية، بالإضافة لفوزه بجائزة هداف البطولة.