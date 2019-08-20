محمد الخشت: تنفيذ سياسات التحول سر تقدمنا فى التصنيفات الدولية

أوضح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، خلال لقاء تليفزيوني ببرنامج المصري أفندي المذاع على قناة القاهرة والناس، أن قفز الجامعة 100 مركز في التصنيف الصيني شنغهاي نتيجة لتطبيق سياسات التحول إلى جامعات الجيل الثالث، للتواجد ضمن الفئة 301: 400 بين أفضل ألف جامعة في العالم.



وقال رئيس جامعة القاهرة، خلال البرنامج، نفذنا عددًا من السياسات التى جعلت الجامعة تقفز لمراتب متقدمة فى التصنيفات العالمية، ومنها الارتقاء بالسمعة الأكاديمية للجامعة دوليًا، وبالتالي سمعة الجامعة ومكانتها الدولية.



وأضاف الدكتور الخشت أن جامعة القاهرة نجحت في تحويل الخطة الإستراتيجية إلى خطط تنفيذية على أرض الواقع وأن التقدم الكبير ليس وليد الصدفة ولم يأتي عبثًا، حيث أن تصنيف (ARWU) يصنف الجامعات وفقًا لستة مؤشرات موضوعية تتضمن عدد الخريجين والعاملين الحائزين على جوائز نوبل ووسام فيلدز، وعدد الباحثين الذين تم اختيارهم من قبل Clarivate Analytics، وعدد المقالات المنشورة في مجلات Nature and Science، وعدد المقالات المسندة في مؤشر الاستشهاد العلمي Science Citation Index-Expanded ومؤشر الاستشهاد للعلوم الاجتماعية Social Sciences Citation Index ، والأداء الفردي للجامعة.