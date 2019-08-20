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فعاليات اليوم الثانى من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء
الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 12:17 ص
تصوير : هادي كرم
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