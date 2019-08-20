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محافظات

بالصور.. الأنبا سيرافيم يشارك فى نهضة العذراء بالسويس

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 12:06 ص
جريدة الدستور
السويس - رأفت إدوار
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توافد المصلين على كنيسة العذراء مريم بإيبارشية السويس، احتفالًا بنهضتها الروحية التي بدأت بالصلاة والتمجيد والألحان مع زفة أيقونة العذراء مريم، فيما قدم كورال قيثارة البتول بكنيسة العذراء مريم باقة من الترانيم الروحية التي نالت إعجاب الحضور.

شارك في الصلاة نيافة الحبر الجليل الأنبا سيرافيم أسقف الإسماعيلية وألقى كلمته الروحية عن تأملات في لقب العذراء مريم "أم الكنيسة الأولى"، قائلًا إن العذراء هي أم السيد المسيح والكنيسة هى كنيسة المسيح والكنيسة هى أم لجميع المسيحيين.

وأضاف أن، العذراء مريم هي أم الفضائل كلها وتسمى بستان الفضائل وأيضا صارت العذراء مريم أم المسيحيين في العالم بأكمله وأن شفاعتها قوية في السماء فهى الأم الشفيعة المؤتمنة لنا ووصلت الى أعلى الدرجات في السماء.

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