بالصور.. عرض مسرحية "سينما مصر" بمركز الإبداع الفنى بدار الأوبرا

انتهى عرض مسرحية "سينما مصر" للمخرج المسرحي الكبير خالد جلال، بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية، وحضر العرض عدد من الفنانين علي رأسهم الفنان سيف عبدالرحمن ومنال سلامة ومحمد شاهين وهشام أسماعيل والشاعر شوقي حجاب والمخرج هاني لاشين.



وجاء من بين الضيوف الفنان الكبير محيى إسماعيل، الذي وقف بعد العرض يتحدث للمخرج خالد جلال لتحيته، معبرا عن إعجابه الشديد بالعرض، حيث قال لخالد جلال: "ما تم تقديمه عمل مسرحي عظيم بين أهم العروض الذي شاهدتها في حياتي.. أنت تلميذ ستلانسلافيسكي"، مما أثر حالة من التصفيق الشديد للمخرج الكبير وظهر عليه التأثر من حديث محيى إسماعيل، ويعد "ستانسلافيسكي" من أعظم وأقدم مخرجي المسرح في العالم ومؤسس المسرح الحديث في روسيا.



"سينما مصر" يُعرض يوميًا على مسرح مركز الإبداع الفني، في الثامنة مساءً، رؤية وإخراج خالد جلال، بطولة أكثر من 60 فنانًا وفنانة خريجي الدفعة الثانية قسم تمثيل من استديو المواهب، من بينهم "غادة طلعت، حسن عبدالله، مروة عيد، أحمد سعد والي، علاء النقيب، باهر النويهي، فاروق قاسم، مريم محمود الجندي، أمير الحسيني، بسنت أحمد صيام، أحمد الحسيني، رنا خطاب".