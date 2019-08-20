بالصور.. ثقافة القليوبية تنظم عددًا من الفعاليات

نظّمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقليوبية، عددًا من الفعاليات الثقافية والفنية، حيث نفّذت مكتبة الطفل بقصر ثقافة كفر شكر ورشة قراءة لكتاب "إفشاء السلام" إعداد خالد علي الذي يدور حول معنى إفشاء السلام، بينما أقامت المكتبة العامة بقصر ثقافة بنها معرض كتب بعنوان "أعلام القليوبية" تضمن مجموعة من الكتب ومنها: "أبو العباس القلقشندي، ونصر حفني ناصف، والإمام الليث بن سعد" بجانب إقامة ورشة كروشية بنادي المرأة.



كما استمرت فعاليات الدورة التدريبية الخاصة بطلاب قسم المكتبات والمعلومات بجامعة بنها حيث تم البدء في اختبارات المتدربين لاجتياز الدورة التدريبية الثامنة عن العمليات الفنية بالمكتبات التي تم التدريب عليها الفهرسة الوصفية، الموضوعية، الإلكترونية النظام الآلى، التصنيف، الجرد، الإعارة، تنمية المقتنيات، التكشيف، الأنشطة والخدمات التى تقدمها المكتبة، ونظمت مكتبة المنزلة ورشة فنون تشكيلية لعمل أشكال مختلفة بطين الصلصال، بجانب بدء دورة ICDL بنادي تكنولوجيا المعلومات.



كما نفّذت مكتبة الدكتور إبراهيم حلمي بالبقاشين ورشة حكي لكتاب "حكاية بخيل" ضمن سلسلة قصة وآية تأليف وصفي آل وصفي، بينما عقدت بمكتبة الطفل والشباب بأكياد دجوي محاضرة بعنوان "محافظتي في ركاب التاريخ" تناولت خلالها الوصف الجغرافي لمحافظة القليوبية، وألقت نبذة عن التاريخ القديم لها حيث كانت القليوبية في العصر الفرعوني تقع في الإقليم العاشر من أقاليم مصر السفلى وكانت عاصمتها تسمي حات أو حرت أو أيت.



نظّم قصر ثقافة الطفل ببنها معرض رسوم أطفال، نتاج الورش السابق تنفيذها، يُذكر أن المعرض مستمر حتى نهاية الشهر الجاري، بينما نظم قصر ثقافة بهتيم ورشة فنون تشكيلية رسم، ومعرض كتب عن عيد الأضحى المبارك، كما أقام بيت ثقافة الخانكة ورشة لحكاية كتاب "قصير الذيل" تأليف عبد التواب حسن، كما نفذت مكتبة الطفل والشباب بكفر طحلة ورشة إعادة تدوير المخلفات القابلة للإستخدام لإنتاج ورود زينة، بينما نفذت مكتبة أجهور الكبرى ورشة عمل مجسم خروف العيد بإستخدام القطن.



شهد قصر ثقافة القناطر الخيرية ورشة لعمل تجربة "الزهرة مزدوجة الألوان" في نادي العلوم، وورشة قراءات تفاعلية لقصة "الأسد والناموسة" بمكتبة الطفل، واُختتمت بعمل ورشة "إعادة تدوير" بالفنون التشكيلية.