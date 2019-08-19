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الثقافة

بالصور.."الألوان الثلاثة"على العائم الكبير

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 11:53 م
جريدة الدستور
حسام الضمراني
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ضمن مشاركة الهيئة العامة لقصور الثقافة فى المهرجان القومى للمسرح المصرى فى دورته الثانية عشر برئاسة الفنان أحمد عبدالعزيز والمقام خلال الفترة من 17 إلى 30 أغسطس الجارى، قدمت فرقة قصر ثقافة حسن فخر الدين عرض مسرحى للأطفال بعنوان "الألوان الثلاثة" تأليف عفت بركات، إخراج سحر جروبي، أشعار أيمن حافظ، ألحان عبدالله رجال، ديكور وملابس خالد عطالله، ويستمر العرض حتى غدًا ٢٠ أغسطس في الثامنة والنصف مساءً.

تدور أحداث العرض حول معلمة تقوم بجلسة حكى مع مجموعة من التلاميذ الصغار بعد عودتهم من الإجازة الصيفية، موضحة خلال الجلسة بعض العادات والتقاليد الخاصة بأهل النوبة وكيفية ارتباطهم بنهر النيل.

كما تم إستعراض بعض الألعاب الشعبية النوبية والفنون الموجودة بالمجتمع النوبي من خلال بعض الرقصات والتعبير الحركى، كذلك تناول العرض مدى إرتباط أهل النوبة بالكيان الأم "مصر" من خلال التعبير بألوان العلم الثلاثة عن "العمل والقوة والاتحاد".

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