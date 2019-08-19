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ثريا محمد.. أبرز المعلومات عن أفضل هدافة ببطولة أفريقيا للسلة (صور)

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 11:49 م
جريدة الدستور
سارة ساويرس
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أحرزت لاعبة المنتخب المصري لكرة السلة، ثريا محمد، جائزة أكثر مسجلة للنقاط فى كأس الأمم الأفريقية لكرة السلة في السنغال برصيد ٨٥ نقطة.

ولهذا نستعرض فى السطور التالية، أبرز المعلومات عن نجمة كرة السلة، ثريا محمد.

سبق وحققت ثريا نجاحًا كبيرًا، فعلى الرغم من خسارة المنتخب الوطني لسيدات كرة السلة أمام ساحل العاج بنتيجة 71-67، فى افتتاح مشواره ببطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بالسنغال حاليًا.

جاءت "اللاعبة ثريا محمد"، لتشرف بلادها مصر، أثناء مشاركتها فى مباراة كأس الأمم الإفريقية، حيث أظهرت مهارة كبيرة فى اللعبة، لفتت إليها أنظار الجميع، من محبى تلك الرياضة.

وحققت اللاعبة إنجازات كبيرة على الرغم من إصابتها، ما دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعى لإطلاق لقب "لاعبة بروح مقاتلة" عليها، كونها من أفضل اللاعبات فى مصر، كما أظهرت إحصائيات اللاعبة في مباراة المنتخب أمام كوت ديفوار في المباراة التي انتهت نتيجتها 71-67.

وحققت ثريا محمد، فى المباراة، خلال لعب 22 دقيقة، محاولات ثنائية 54، ومحاولات ثلاثية 74، والرمية الحرة 31، وريباوند 3، أسيست 2، استيل 1، تيرن أوفر 3، كما أحرزت 21 نقطة.

ويتكون المنتخب من مجموعة من اللاعبات وهن: أسرار ماجد، ثريا عبد المقصود، جنة مصطفى، ريم أسامة، رنيم الجداوي، ريم موسى، فاطمة ممدوح، منة الله محمد، ميرال أشرف، ندى نافع، نور الله علي، هالة مصطفى.

ويحقق منتخب سيدات مصر، المركز رقم 52 على مستوى العالم، والثامن إفريقيا، وتوج الفريق باثنين من الألقاب لأمم إفريقيا، حيث كان اللقب الأول في غينيا عام 1966 ثم في مصر عام 1968.

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