الجيش السوري ينجح في دخول أحياء خان شيخون

نجحت قوات الجيش السوري، مساء اليوم الاثنين، في الانتشار في بعض أحياء مدينة خان شيخون الشمالية وسط معارك عنيفة مع الجماعات المسلحة في محافظة إدلب.



ويخوض الجيش السوري بدعم روسي عملية عسكرية واسعة لاستعادة السيطرة على مدينة خان شيخون الاستراتيجية التي فقدها منذ عام 2014 لصالح جماعات مسلحة مدعومة من تركيا.



وأكدت مصادر متطابقة أن قوات الجيش السوري، دخلت فعليا خان شيخون اليوم وسط مواجهات شرسة في أحيائها، وذلك وفق قناة "روسيا اليوم".



وحاصرت طائرات الجيش السوري معها وروسيا، اليوم الرتل العسكري التركي الموجود جنوب إدلب وتمنعه من التحرك نحو شمال محافظة حماة.



توجد قوات تركية متمركز في إدلب تنفيذا لاتفاق آستانة بين روسيا وتركيا وإيران، لتحديد مناطق وقف إطلاق نار ينتشر فيها قوات من الدول الضامنة.



وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان، أن رتل القوات التركية لا يزال متوقفًا على أطراف اتستراد دمشق – حلب الدولي داخل قرية معر حطاط بريف إدلب الجنوبي، دون التحرك نتيجة القصف الصاروخي المكثف الذي يطال محيط منطقة تواجد الرتل، بالإضافة لقصف طائرات الضامن الروسي والنظام السوري محيط المنطقة أيضًا.

