أبرزها فقدان الوزن.. نصائح هامة لمرضي السكري

يؤدي مرض السكري إلى ضعف قدرة الجسم على معالجة الجلوكوز الموجود بالدم، مما يعرض مرضى السكري إلى مشاكل فى القلب قد تصل إلى السكتة الدماغية والوفاة



ولهذا نستعرض فى السطور التالية نصائح هامة لمرضي السكرى، بحسب مجموعة من الأطباء وخبراء التغذية:



- لايمكنك العلاج من مرض السكري، بدون فقدان الوزن، لهذا عليك أول شئ فعله، هو التخلص من الوزن الزائد، حيث يعد الوزن الصحي ضروري للتحكم في معدل السكر فى الدم.



- عليك التحكم فى مستوى السكر في الدم أيضًا عن طريق، فحص مستوى السكر في الدم، مرتين في اليوم على الأقل.



-احرص علي متابعة حالتك من خلال كتابة البيانات التي تحصل عليها، من الفحص، حتى تنتبه لنظامك الغذائي وتتعرف على تأثير الأطعمة علي معدل السكر لديك.



-التزم بعمل اختبارات الدم، A1c (السكر التراكمي) لمعرفة معدل السكر في دمك خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر الماضية.



-احذر الكوليسترول قد يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالسكري وأمراض القلب، لذلك يجب عليك أن تتحكم فى مستوي الكوليسترول لديك.



-أيضًا عليك اختيار في وجباتك اليومية، الكربوهيدرات الغنية بالألياف، مثل الخضروات الخضراء والفواكه والفاصوليا والحبوب الكاملة.



