منة فضالي تكشف تفاصيل إصابتها الأخيرة

كشفت الفنانة منة فضالي، عن إصابة تعرضت لها مؤخرًا ونشرت صورة ليدها وهي ملفوفة برباط طبي، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".



وعلقت منة فضالي، على الصورة قائلة: "الحمد لله على كل حال"، وجاءت الإصابة خلال قضائها عطلتها الصيفية بالساحل الشمالي.



وكانت منة تنشر صور طوال فترة عطلتها عبر صفحاتها على مواقع التواصل وهي ترتدي ملابس البحر، وحصدت الصورة على العديد من التعليقات التي تمنت لها السلامة.



من ناحية أخرى تشارك من فضالي، في بطولة فيلم "ماكو"، ويشاركها البطولة كل من الفنان السوري قصي خولي، ناهد السباعي، وخالد أنور، وسارة الشامي، والنجم التركي مراد يلدريم، ومن تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدي، ولم يتم تحديد الموعد النهائي لعرضه.