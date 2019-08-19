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اقتصاد

"أرامكو" تطلب مقترحات البنوك لأدوار محتملة في طرحها الأولي

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 11:29 م
جريدة الدستور
وكالات
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طالبت "أرامكو" السعودية رسميا من بنوك رئيسية، تقديم مقترحات بشأن أدوار محتملة في طرحها العام الأولي المزمع، الذي قد يصبح الأكبر في العالم.

وطرحُ أرامكو المزمع الذي قد يجمع 100 مليار دولار، هو حجر الزاوية لبرنامج التحول الاقتصادي السعودي، الهادف إلى جذب الاستثمار الأجنبي وتنويع موارد الاقتصاد المعتمد على النفط.

وأوضح المصدران أن طلب الاقتراحات أرسل إلى البنوك قبل أيام قليلة، وأفادت الوكالة البريطانية بأن أرامكو أحجمت عن التعليق.

وصرح مصدر ثالث مطلع بأن طلب مقترحات البنوك هو خطوة رئيسية صوب الطرح الأولي، ما لم تتدهور أوضاع السوق، أو يتسبب تطور جيوسياسي ما في مزيد من التأجيل.

وأشارت وكالة "رويترز" إلى أن الطرح العام الأولي قد يواجه بعض العقبات مثل التقييم المرتفع في وقت يشهد تقلبات في أسعار النفط.

وتبدأ عملية الطرح الأولي الرسمية بعد أن قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في شهر يونيو، إن الحكومة تظل ملتزمة تماما بالطرح، متوقعا أن يجري بين 2020 وأوائل 2021.

وأوقدت تصريحات الأمير شرارة سلسلة مفاتحات من بنوك استثمار عالمية تريد المشاركة، حسبما أوردته "رويترز" نقلا عن مصادر.

جدير بالذكر أن العمل على الصفقة توقف في 2018، عندما بدأت أرامكو عملية للاستحواذ على حصة تبلغ 70% في الشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك.

وكان الأمير محمد قدر قيمة الشركة المملوكة للدولة بتريليوني دولار في أوائل 2016، عندما اقترح بيع الأسهم للمرة الأولى من أجل تنويع موارد الاقتصاد السعودي.

جدير بالذكر أنه وقبل وقف العملية، كان الاختيار قد وقع على "جيه بي مورجان" و"مورجان ستانلي واتش إس بي سي" للاضطلاع بدور قيادي في أكبر طرح أولي في العالم على الإطلاق، عندما أعلنت الخطة للمرة الأولى في 2016، وقالت مصادر في ذلك الوقت، إن "أرامكو" عينت أيضا بنكي الاستثمار المتخصصين "مويليس آند كو" و"إيفركور" كمستشارين مستقلين.

من المهم الإشارة إلى أن الشركة السعودية التي تديرها الدولة، بدأت نشر نتائجها المالية استعدادا لأول بيع سندات دولية لها، وهو ما أظهر أنها الشركة الأعلى ربحية في العالم.

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