الثلاثاء 20 أغسطس 2019 الموافق 19 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

توك شو

المصريون يحرقون سجائر بقيمة 14 مليار جنيه سنويًا

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 11:25 م
جريدة الدستور
أسماء يوسف
طباعة
وجه الدكتور جمال شعبان؛ عميد معهد القلب السابق؛ تحذيرًا تناول السجائر الإلكترونية؛ لأنها مضرة مثل السجائر العادية؛ متابعًا:" للاسف يظهر العديد من نجوم الفن وهم يدخنون؛ إضافة إلى أن بعض الأطباء يدخنون في غرف العمليات".

وأضاف "شعبان" خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" أن بعض أساتذة الجامعة وأطباء القلب أيضا يدخنون؛ موضحًا أنه ما يزيد عن 7 مليار جنيه ينفقها المصريون سنويا على التدخين، وما يعادلها للعلاج منها الأقل؛ منوهًا إلى أن الأسر المصرية تحتاج كل هذه المليارات؛ لتحسين حالتهم؛ بدلا من حرق كل هذه المليارات في السجائر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المغازي: 8 ملايين وفاة سنوية من التدخين بحلول عام 2030

800 مليار دولار حجم إنفاق المدخنين سنويًا على منتجات التبغ

الصحة: البالغون ينفقون 410 جنيهات على التدخين شهريًا والطلاب 109

"خليها في المصنع".. هل يستجيب المدخنون لحملة مقاطعة السجائر؟

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 8 دقيقة

هل مات والد الفنان محمد فوزي غاضبا عليه؟.. الناقد أشرف غريب يجيب (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

اتحاد المنتجين: انخفاض أسعار الدواجن 30٪

منذ حوالي 10 ساعة

أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات

منذ حوالي 4 ساعات

محمد الباز: عمار علي حسن "مغيب فكريا ومختطف ذهنيا" (فيديو)

ads

الصور

image description

حفل افتتاح مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء (صور)

image description

صور ترميم قصر البارون

image description

افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري

image description

المهرجان القومي للمسرح

image description

الصور الأولى لاستقبال معهد الأورام لمرضاه بعد الترميم

الأكثر قراءة

اتحاد المنتجين: انخفاض أسعار الدواجن 30٪

تفاصيل صراع الأهلي والزمالك على ضم هداف مونديال الناشئين

الأهلي لـ"اتحاد الكرة": تحملنا فوق طاقتنا ونفد صبرنا

رئيس جنوب السودان يقيل وزير الخارجية

أيام زمان

قصة نجاة عزيزة أمير من الموت غرقًا في النيل

حكاية أول سرقة لـ"الشحرورة"

"عتاب".. قدمها العندليب للجمهور بعد طردها من السعودية

"صفعة" كانت سببًا في دخول لبنى عبدالعزيز مجال الفن

الصحة

أبرزها فقدان الوزن.. نصائح هامة لمرضي السكري

7 أخطاء شائعة في التعامل مع الخضروات

حمية "الكيتو" تحسن إفرازات الدماغ

دراسة: ارتفاع الضغط يسبب الخرف

الرئيس نيوز

نائب للحكومة: لماذا لا نبحث بديل للقمح الروسي بعد الانفجار النووي؟

النيابة تحقق في وفاة أحمد أبو عريضة صاحب "البصمة المجهولة"

مؤسسة دولية: الاقتصاد المصري سينمو بمتوسط 6.8% حتى 2027

توقعات بتراجع أسعار الشقق 15% بعد انخفاض مواد البناء

منوعات

شورت بوزن 5 كيلو لعلاج المشلولين جزئيًا

العثور على تابوت فريد في القرم

الأمير أندرو يرفض تقارير بشأن علاقته بفضيحة إبستين

القارة القطبية الشمالية تُسجل أعلى درجة حرارة فى تاريخها

كشكول

عاجل.. فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية الأزهرية 2019

قيادات جامعة الأزهر وعميد كلية الطب يتفقدون المستشفى التخصصى

رابط تسجيل رغبات تنسيق الثانوية الأزهرية 2019

«شرق كفر الشيخ التعليمية» تعلن الوظائف الإشرافية المطلوبة وشروطها

إسلام سياسي

تقرير أمريكي يحذر من خطورة القاعدة في اليمن

محامي إخواني يفتح النار على حزب العدالة والتنمية التركي

تركيا تتدخل عسكرياً لإنقاذ إرهابي جبهة النصرة في خان شيخون

أمين "البحوث الإسلامية": حوار الأديان ضرورة لاستقرار الحياة


زيت وسكر

تفاصيل العلاج بالموسيقى في الهند

استكمال إزالة المناطق العشوائية الخطرة بالقاهرة

“تموين بنها” تطلق حملة للمرور على المجازر

خطة لتطوير منظومة الصحة بكفر الشيخ

مقالات الرأي
محمد العسيري
محمد العسيري يكتب: مزارع الكرامة فى صحراء مصر
لواء. محسن الفحام
محاربة الفوضى والإهمال.. مسئولية مجتمعية
مؤمن المحمدي
الكرة تقاوم السلطات
لواء.حمدى البطران
أساس فكرة المواطنة المصرية
المزيد

الثقافة

بالصور.."الألوان الثلاثة"على العائم الكبير

في العالمي.. قصة شاعر يمتلك مئات الآلاف من الصور

فى الذكرى الثانية لوفاته..ما مصير مكتبة محفوظ عبد الرحمن؟

تكريم أوائل "الثانوية" من ذوي القدرات الخاصة "بثقافة روض الفرج"

صفحتنا ع الفيس بوك