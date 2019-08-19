المصريون يحرقون سجائر بقيمة 14 مليار جنيه سنويًا

وجه الدكتور جمال شعبان؛ عميد معهد القلب السابق؛ تحذيرًا تناول السجائر الإلكترونية؛ لأنها مضرة مثل السجائر العادية؛ متابعًا:" للاسف يظهر العديد من نجوم الفن وهم يدخنون؛ إضافة إلى أن بعض الأطباء يدخنون في غرف العمليات".



وأضاف "شعبان" خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" أن بعض أساتذة الجامعة وأطباء القلب أيضا يدخنون؛ موضحًا أنه ما يزيد عن 7 مليار جنيه ينفقها المصريون سنويا على التدخين، وما يعادلها للعلاج منها الأقل؛ منوهًا إلى أن الأسر المصرية تحتاج كل هذه المليارات؛ لتحسين حالتهم؛ بدلا من حرق كل هذه المليارات في السجائر.