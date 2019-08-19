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حوادث

تجديد حبس أعضاء خلية الإخوان الإرهابية المرحلين من الكويت

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 11:23 م
جريدة الدستور
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جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس الـ8 متهمين المرحلين من الكويت إلى مصر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

ونسبت النيابة للمتهمين الانضمام لجماعة إرهابية، تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها، وتعطيل العمل بالدستور والقانون.

وكانت السلطات الكويتية أعلنت سابقًا، أنها ألقت القبض على "خلية إرهابية" مرتبطة بجماعة الإخوان في مصر، صدر ضد أعضاء الخلية أحكام بالسجن تصل إلى 15 سنة من محاكم مصرية، وأن أعضاء الخلية اعترفوا أثناء التحقيق معهم بتنفيذ عمليات إرهابية في عدة أماكن استهدفت تقويض الأمن في مصر، وأن المتهمين يحملون الجنسية المصرية، وينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين، مشددة على أنهم مطلوبين من قبل السلطات المصرية لتنفيذ أحكام قضائية ضدهم بالسجن.

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