الجيش السوري يحاصر القوات التركية في إدلب

حاصرت طائرات الجيش السوري معها وروسيا، اليوم الاثنين، الرتل العسكري التركي الموجود جنوب إدلب وتمنعه من التحرك نحو شمال محافظة حماة.



وتوجد قوات تركية متمركز في إدلب تنفيذا لاتفاق أستانة بين روسيا وتركيا وإيران لتحديد مناطق وقف إطلاق نار ينتشر فيها قوات من الدول الضامنة.



وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان مساء اليوم الاثنين، أن رتل القوات التركية لا يزال متوقفا على أطراف اتستراد دمشق – حلب الدولي داخل قرية معر حطاط بريف إدلب الجنوبي، دون التحرك نتيجة القصف الصاروخي المكثف الذي يطال محيط منطقة تواجد الرتل، بالإضافة لقصف طائرات الضامن الروسي والنظام السوري محيط المنطقة أيضا.



وأشار البيان إلى أن المحاور الجنوبية والجنوبية الشرقية من محافظة إدلب تشهد تواصل المعارك العنيفة بين الفصائل المسلحة ومجموعات جهادية من جهة، وقوات الجيش السوري بدعم روسي من جهة أخرى عقب تمكن الجيش من السيطرة على تلة النمر وأحراش خان شيخون الشمالية الغربية بعد معارك عنيفة.



ووثق المرصد السوري مزيدًا من الخسائر البشرية جراء القصف والمعارك المستمرة على محاور جنوب إدلب، حيث ارتفع إلى 33 مقاتل قتلوا وقضوا من الفصائل بينهم 25 من الجهاديين، بالإضافة لمقتل قائد عسكري بفيلق موالي لتركيا، كما وثق المرصد مقتل 19 من عناصر الجيش السوري.