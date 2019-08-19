مانشستر يونايتد يتعادل مع وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

تعادل مانشستر يونايتد مع مضيفه وولفرهامبتون بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين، بملعب مولينيو في ختام الجولة الثانية بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



سجل أنتوني مارسيال هدف مانشستر يونايتد في الدقيقة 27، فيما أحرز روبن نيفيس هدف وولفرهامبتون بالدقيقة 56، وكان يونايتد قريبا من تحقيق الفوز، لكن الدولي الفرنسي بول بوجبا أضاع ركلة جزاء في الدقيقة 68.



ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 4 نقاط، ليحتل المركز الرابع في ترتيب البطولة بفارق الأهداف خلف مانشستر سيتي، فيما ارتفع رصيد وولفرهامبتون إلى نقطتين بعد تعادله في الجولة الماضية مع ليستر سيتي بدون أهداف.