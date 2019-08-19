طبيب يفجر مفاجأة.. السيجارة الواحدة تقصر من عمر الإنسان 8 ثواني

وجه الدكتور جمال شعبان، مدير معهد القلب السابق، نصائح للراغبين بالتوقف عن تناول السجائر، مشيرًا إلى أن العزيمة هي العنصر الأساسي في أخذ القرار.



وتابع "شعبان" خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" أن تناول السجارة الواحدة تقصر عمر الإنسلن 8 ثواني، متابعًا:"السجائر تقصر العمر حقيقة، ولو عاش بيعيش حياة ليست جيدة، بيتوفي بمرض مزمن".