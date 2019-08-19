ناقد فني يكشف المرض الذي أدى إلى وفاة الفنان محمد فوزي

قال الناقد الكبير أشرف غريب، إن الفنان الراحل الكبير محمد فوزي توفي بعد إصابته بسرطان العظام، ولكن هذا المرض لم يكن معروفًا وقتها لدرجة أنه سمي بمرض محمد فوزي.

وأوضح في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن محمد فوزي أصيب بهذا المرض بعد أزمة تأميم شركته مصر فون، حيث أصيب بعدها بحالة اكتئاب شديدة، وبعدها بالسرطان.

وتابع أنه سأل دكتور أورام، هل يؤدي الاكتئاب إلى الإصابة بالسرطان، فأجابه أنه لا توجد علاقة مباشرة بين الاكتئاب والسرطان ولكن الاكتئاب هو بيئة خصبة للسرطان، حيث يؤثر على بعض الخلايا في الجسد، ويساعد على الإصابة بالسرطان.