النيابة تستأنف على إخلاء سبيل 7 متهمين بالتحريض ضد الدولة

استأنفت نيابة أمن الدولة العليا، على قرار محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، بإخلاء سبيل 7 متهم بتدابير احترازية، علي ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة، في اتهامه نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.



المتهمون المخلى سبيلهم بالقضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، وجهت النيابة إليهم ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة إرهابية؛ بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح، وتلقى تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.