براتب 6 آلاف جنيه.. "القوى العاملة" تعلن عن 275 فرصة عمل جديدة

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر نحو 275 فرصة عمل بإحدى شركات الأمن والحراسة، وذلك براتب يصل إلى 6000 جنيه.



وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 10 مدير مالي، على أن يكون المتقدم للوظيفة لديه خبرة 7 سنوات، وذلك براتب 6000 جنيه، و20 أخصائي تسويق، على أن يكون المتقدم لديه خبرة 3 سنوات، وذلك براتب 5000 جنيه.



كما تحتاج الشركة، 20 أخصائي موارد بشرية، على أن يكون المتقدم لديه خبرة سنتين، وذلك براتب 3500 جنيه، و15 أمين مخزن، على أن يكون المتقدم لديه خبرة 3 سنوات، وذلك براتب 2750 جنيها.



وتطلب الشركة أيضا، 35 محاسب، وذلك براتب 3000 جنيه.



وتشترط الشركة في المتقدم لتكل الوظائف، أن يكون حاصل على مؤهل عالي، وذلك من الجنسين.



كما تتضمن الوظائف، 25 مدير منطقة، على أن يكون المتقدم للوظيفة لديه خبرة 5 سنوات، ويفضل ضابط جيش أو شرطة، وأن يتراوح عمره من 30 إلى 55 سنة، وذلك براتب 5000 جنيه.



وتطلب الشركة أيضا، 100 مشرف أمن، و50 فرد أمن، على أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على مؤهل متوسط، ولديه خبرة 4 سنوات، وبراتب يتراوح من 2300 إلى 3000 جنيه، وأن يتراوح عمره بين 21 إلى 45 سنة.



وتتميز الوظائف المتاحة، بتوافر إقامة، مواصلات، وجبات.



وحددت الشركة مواقع العمل في، العاشر من رمضان، أرض اللواء، أكتوبر.



وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف الاتصال على 01060229639، والتواصل مع المدير المسئول عبدالله محمد، أو التوجه لمقر الشركة في 11 شارع نوبار، بجوار الشبراوي، محطة سعد زغلول.