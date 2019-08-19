الخرباوي: يمكن الإفراج عن شباب الإخوان في هذه الحالة (فيديو)

علق المفكر الإسلامي ثروت الخرباوي، على المبادرة التي أطلقها شباب الإخوان من داخل السجون، قائلًا إن أمرهم بيد القضاء، لو أثبتت النيابة والمحاكم أنهم أبرياء سيخرجون.



وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن قرارات العفو الرئاسي، من صلاحيات رئيس الجمهورية، وهناك لجان عفو تبحث هل قامت الحالة بمراجعة نفسه، مراجعة حقيقية، وقرر ينفصل عن التنظيم حقًا أم لا؟.



ولفت الخرباوي، إلى أنه يعرف شباب تم اصطيادهم بسبب وطأة أمراض وضغوطات نفسية، واستطاع أفراد الجماعة اصطيادهم، مردفًا: "اللجان تتابع مثل هذه الحالات، والأطباء النفسيون يتابعونهم، وحتى مرتكب الجرائم، إن اتضح أن الشخص قابل للشفاء توجد إمكانية الإفراج عنه".

