الثلاثاء 20 أغسطس 2019 الموافق 19 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

اقتصاد

أسعار الجرانيت اليوم.. "غزال أصفر" بـ225 جنيهًا للمتر

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 12:43 ص
جريدة الدستور
سيد ابراهيم
طباعة
شهدت أسعار الجرانيت ارتفاعًا ملحوظًا، خلال الشهر الجاري، ورصدت "الدستور" في جولة ميدانية لورش تصنيع الجرانيت، اليوم الثلاثاء، ارتفاع سعر المتر الطولي بين 25 و60 جنيهًا؛ بسبب ارتفاع حجم الطلب المحلي، حسب عبدالحميد حسان، صاحب ورشة رخام وجرانيت.

وتراوح سعر متر الجرانيت غزال أصفر ما بين 225 و350 جنيهًا، في حين تراوح سعر متر الجرانيت فيري غزال أخضر ما بين 250 و360 جنيهًا، وبلغ سعر متر الجرانيت رويال ما بين 270 و370 جنيهًا، ووصل سعر الجرانيت فرسان ما بين 270 و380 جنيهًا للمتر.

وتسعى مصر لضبط الأسعار عبر خطة وضعتها الحكومة خلال الفترة القادمة، من أجل تراجع معدلات التضخم في الأسواق المحلية، عبر جذب استثمارات أجنبية جديدة تعمل على توفير المعروض من السلع والمنتجات.

وترتبط بعض الأسعار بالسعر العالمي للأسواق العالمية، في ظل ما تتعرض له حركة التجارة العالمية التي يكون لها تأثير على مدى تحديد القيمة السعرية للمنتجات والسلع.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 12 ساعة

أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات

منذ حوالي 4 ساعات

هل مات والد الفنان محمد فوزي غاضبا عليه؟.. الناقد أشرف غريب يجيب (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل صراع الأهلي والزمالك على ضم هداف مونديال الناشئين

منذ حوالي 13 ساعة

نيابة النزهة تبدأ التحقيق مع مخرج "خيال مآتة" بتهمة حيازة مخدرات

ads

الصور

image description

فعاليات اليوم الثانى من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

image description

موسم حصاد العنب فى الجيزة

image description

حفل افتتاح مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء (صور)

image description

صور ترميم قصر البارون

image description

افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري

الأكثر قراءة

اتحاد المنتجين: انخفاض أسعار الدواجن 30٪

تفاصيل صراع الأهلي والزمالك على ضم هداف مونديال الناشئين

الأهلي لـ"اتحاد الكرة": تحملنا فوق طاقتنا ونفد صبرنا

رئيس جنوب السودان يقيل وزير الخارجية

أيام زمان

قصة نجاة عزيزة أمير من الموت غرقًا في النيل

حكاية أول سرقة لـ"الشحرورة"

"عتاب".. قدمها العندليب للجمهور بعد طردها من السعودية

"صفعة" كانت سببًا في دخول لبنى عبدالعزيز مجال الفن

الصحة

أبرزها فقدان الوزن.. نصائح هامة لمرضي السكري

7 أخطاء شائعة في التعامل مع الخضروات

حمية "الكيتو" تحسن إفرازات الدماغ

دراسة: ارتفاع الضغط يسبب الخرف

الرئيس نيوز

نائب للحكومة: لماذا لا نبحث بديل للقمح الروسي بعد الانفجار النووي؟

النيابة تحقق في وفاة أحمد أبو عريضة صاحب "البصمة المجهولة"

مؤسسة دولية: الاقتصاد المصري سينمو بمتوسط 6.8% حتى 2027

توقعات بتراجع أسعار الشقق 15% بعد انخفاض مواد البناء

منوعات

شورت بوزن 5 كيلو لعلاج المشلولين جزئيًا

العثور على تابوت فريد في القرم

الأمير أندرو يرفض تقارير بشأن علاقته بفضيحة إبستين

القارة القطبية الشمالية تُسجل أعلى درجة حرارة فى تاريخها

كشكول

عاجل.. فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية الأزهرية 2019

قيادات جامعة الأزهر وعميد كلية الطب يتفقدون المستشفى التخصصى

رابط تسجيل رغبات تنسيق الثانوية الأزهرية 2019

«شرق كفر الشيخ التعليمية» تعلن الوظائف الإشرافية المطلوبة وشروطها

إسلام سياسي

تقرير أمريكي يحذر من خطورة القاعدة في اليمن

محامي إخواني يفتح النار على حزب العدالة والتنمية التركي

تركيا تتدخل عسكرياً لإنقاذ إرهابي جبهة النصرة في خان شيخون

أمين "البحوث الإسلامية": حوار الأديان ضرورة لاستقرار الحياة


زيت وسكر

تفاصيل العلاج بالموسيقى في الهند

استكمال إزالة المناطق العشوائية الخطرة بالقاهرة

“تموين بنها” تطلق حملة للمرور على المجازر

خطة لتطوير منظومة الصحة بكفر الشيخ

مقالات الرأي
محمد العسيري
محمد العسيري يكتب: مزارع الكرامة فى صحراء مصر
لواء. محسن الفحام
محاربة الفوضى والإهمال.. مسئولية مجتمعية
مؤمن المحمدي
الكرة تقاوم السلطات
لواء.حمدى البطران
أساس فكرة المواطنة المصرية
المزيد

الثقافة

الليلة.. حفل يجمع "بشير" مع فرقة نور بمكتبة الإسكندرية

الليلة.. "عازفة الكمان" على طاولة مكتبة مصر الجديدة

ننشر فعاليات مهرجان القلعة الدولى للموسيقى لهذا اليوم

الليلة.. مناقشة لكتاب "الأنطولوجيا السياسية" بصالون علمانيون

صفحتنا ع الفيس بوك