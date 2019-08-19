الإعلامي محمد فودة ينعى وفاة والد وكيل فرع الأمن الوطني بالغربية

نعى الإعلامي محمد فودة المغفور له والد العقيد إيهاب السويد وكيل فرع الأمن الوطني بالغربية.

وشيعت جنازة الفقيد من قرية طنوب بمحافظة المنوفية في حضور قيادات سياسية وتنفيذية وأمنية بمحافظتي الغربية والمنوفية.



ويتقدم الإعلامي محمد فودة بخالص العزاء إلى العقيد إيهاب السويد.