أحمد موسى: مشروع المليون نخلة حقق نجاح مبهر

قال الإعلامي أحمد موسى؛ إن مبادرة مشروع المليون نخلة، تحت رعاية الرئيس السيسي، نجحت بشكل مبهر، حيث زُرع ما يقرب من 600 ألف نخلة حتى الآن.



وأضاف "موسى" خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" أن أجود أنواع التمور تخرج من مصر الآن، موضحًا أن بعض الدول يقوم اقتصادها على تصدير التمور، متابعًا: "الخير جاي والدولة تقتحم الصحاري لإقامة الصوب الزراعية لضخ الخضروات والفاكهة في الأسواق وانخفاض أسعارها".





