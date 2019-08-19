روسيا تبدي استعدادها لتطوير التعاون العسكري مع باكستان

أكدت الخارجية الروسية اليوم الإثنين استعداد روسيا وباكستان لتطوير التعاون الثنائي، ولا سيما العسكري.



ونقلت الخارجية الروسية عن بيان لوزارة الدفاع الروسية أن "وفدي روسيا وباكستان قيّمًا إيجابًا تطوير علاقات المنفعة المتبادلة في المجال العسكري، وأكدا من جديد الرغبة في استخدام الإمكانات المتراكمة لتعزيز التعاون العسكري بأكبر قدر ممكن من الكفاءة".



ومن جانبه، أكد وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، أن التعاون العسكري بين روسيا وباكستان يتطور بشكل ديناميكي، وهناك برنامج مكثف للأعمال المشتركة يخطط لتنفيذها في العام الحالي.



وعُقد في موسكو اليوم الاجتماع الثاني للجنة الاستشارية العسكرية الروسية - الباكستانية لشئون الدفاع والأمن برئاسة نائب وزير الدفاع الروسي، الفريق أول ألكسندر فومين ورئيس الوفد الباكستاني، النائب الأول لوزير الدفاع، الفريق إكرام الحق.