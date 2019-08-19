فرقة "غينيا" تبدأ حفلها في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء (صور)

بدأت فرقة إيقاعات غينيا حفلها، ضمن فاعليات اليوم الثاني لمهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقي والغناء في دورته الثامنة والعشرين.



وتأتي مشاركة فرقة غينيا ضمن احتفالات وزارة الثقافة برئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، وتقدم مجموعة من الأعمال الموسيقية، التي تحمل الطابع الفني لغرب القارة السمراء.



ومن المقرر أن يختتم المطرب محمد الحلو الأمسية، عقب حفل فرقة غينيا ويشدو بباقة من أشهر أعماله التي تغنى بها علي مدار مشواره الفني منها يا حبيبي، جت من الغريب، عراف، وغيرها بالإضافة إلى مجموعة من أشهر أغاني تراث الطرب.