اعتقال عنصرين من داعش غربي الموصل

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اعتقال عنصرين من تنظيم "داعش" الإرهابي غربي الموصل.



ونقلت قناة "السومرية نيوز" الفضائية، مساء اليوم الإثنين، عن الناطق باسم الداخلية قوله، في بيان، "إن مكتب مكافحة اجرام تلعفر التابع لمديرية مكافحة إجرام قيادة شرطة نينوى وبناء على معلومات استخبارية دقيقة ألقى القبض على اثنين من عناصر عصابات داعش الارهابية كانا يعملان مقاتلين فيما يسمى بديوان الجند".



وأضاف أنه تم القبض عليهما في قرية الجغيفي التابعة لقضاء البعاج غربي مدينة الموصل.