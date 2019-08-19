الباز: فرقة "بي تي إس" الكورية نموذج ناجح يمكن أن يتعلم منه الشباب

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن فرقة "البي تي إس الكورية" هي فرقة جيدة للغاية، ولا يوجد أي داعي لقلق الآباء من متابعة هذا الفرقة.

وأوضح الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أنه في حلقة الأمس من البرنامج لم يهاجم الفرقة، ولم يقل إنها تدعو إلى الاكتئاب، ولكن سلط الضوء على مفردات كلمات بعض أغاني هذه الفرقة التي تتحدث عن الاكتئاب والوحدة والحب.

ونوه إلى أن هذه الفرقة ناجحة للغاية، ومن يحاول إثناء أبنائه عن متابعتها، لا يفعل لأنهم نموذج ناجح يجب أن يتعلم منهم الشباب.