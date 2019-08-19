غدًا.. إعادة محاكمة 3 متهمين بأعمال العنف في المنيا

تنظر المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، غدًا الثلاثاء، إعادة محاكمة 3 متهمين من عناصر الإخوان، متورطين في تظاهر وأعمال عنف وشغب بمركز بني مزار شمال المحافظة، وداخل جامعة المنيا إلى جلسة 20 أغسطس الجاري.



وانتهت المحكمة من سماع أقوال الشهود في قضيتين: الأولى المتعلقة بأعمال عنف بمركز بني مزار شمال محافظة المنيا، والثانية تظاهر داخل جامعة المنيا عام 2015.



وسبق عقاب المتهمين أمام المحكمة العسكرية بالسجن بأحكام تراوحت بين 3 إلى 5 سنوات، غيابيًا، قبل أن يتم القبض عليهم أواخر مايو الماضي، وتقرر إعادة إجراءات محاكمتهم أمام دائرة عسكرية جديدة في محافظة أسيوط.