وزير الأوقاف: مصالح الأوطان لا تنفك عن مقاصد الأديان

قال وزير الأوقاف، إن مصالح الأوطان لا تنفك عن مقاصد الأديان وإن الحفاظ على الأوطان أحد أهم مقاصد الشرع الحنيف.



جاء ذلك خلال اجتماع وزير الأوقاف بديوان عام الوزارة اليوم الاثنين بممثلي وزارات الأوقاف، التربية والتعليم، الشباب والرياضة، الثقافة، في إطار التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة العلمية والثقافية والدينية لمواجهة الفكر المتطرف.



وتم خلال اللقاء بحث مزيد من أوجه التعاون والتنسيق فيما بين الجميع لمواجهة الفكر المتطرف ونشر صحيح الدين تحصينًا للنشء والشباب والمجتمع من الأفكار الهدامة.



كما تم استعراض البرامج التى تنفذها تلك الوزارات لتحصين الشباب من الفكر المتطرف وسبل التنسيق بينهم وإعداد برامج مشتركة لنشر الفكر الصحيح والبعد عن الغلو.