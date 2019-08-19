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عالم

وزير الخارجية الأمريكي يزور كندا.. الخميس

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 10:16 م
وزيرة الخارجية الكندية،
وزيرة الخارجية الكندية، كريستيا فريلاند
أ ش أ
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أعلنت وزيرة الخارجية الكندية، كريستيا فريلاند، اليوم الإثنين، أن نظيرها الأمريكي، مايك بومبيو، سيزور البلاد يوم الخميس المقبل.

وأشارت الوزيرة الى أنها ستستضيف مايك بومبيو في أوتاوا يوم 22 أغسطس الجاري في اجتماعات لمناقشة التعاون بين كندا والولايات المتحدة في القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية، بما في ذلك قضايا الأمن والسياسة الخارجية الرئيسية.

كما تقدم الزيارة أيضا فرصة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والأمنية والدفاعية بين كندا والولايات المتحدة، بناء على نتائج الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء الكندي إلى واشنطن العاصمة، واجتماعاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ومن المقرر أن يلتقى الوزير الأمريكي مع رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، خلال زيارته للبلاد.

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