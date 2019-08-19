هل مات والد الفنان محمد فوزي غاضبا عليه؟.. الناقد أشرف غريب يجيب (فيديو)

قال الناقد الكبير أشرف غريب، إن والد الفنان الراحل محمد فوزي لم يمت وهو غاضبا منه كما يشاع، ولكنه رضي عنه قبل وفاته، وطلب منه أن يأكل من حلال.

وأضاف غريب، خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أن الفنانة هدى سلطان، وهي أخت محمد فوزي ذكرت أنه سافر القاهرة على غير رغبة والده، ولكن عندما نجح فوزي بدأ والده يحن له، ومات وهو راضيا عنه.

وأكد أن محمد فوزي عندما قامت الثورة يوليو 52 كان مؤمن بها، ولكنه لم يقرأ المشهد جيدا مثل أم كلثوم وعبد الحليم وعبد الوهاب، الذين كانوا يعرفوا جيدا أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر هو قائد الثورة الحقيقي وليس محمد نجيب.

وتابع: "محمد فوزي تعامل بعفوية مع المشهد، والتف حول محمد نجيب، وظهر معه في عدد كبير من الصور وكان كتف بكتف، ولذلك كان محسوبا على محمد نجيب".