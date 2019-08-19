خبير تغذية يكشف عن كارثة تحدث بسبب تناول الفول في الشوارع

وجه الدكتور مجدي نزيه، رئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، تحذيرًا للمواطنين من تناول الفول من عربات الشوارع، مناشدًا بضرورة شرائه وطهيه داخل المنزل بدلًا من تناوله في الشارع.



وأضاف "نزيه" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": " تناول الفول من الشوارع حتى وإن لم يضاف إليه مواد خطيرة يعتبر أحد أسباب انتشار أنيميا الحديد في مصر، مشددًا على ضرورة نقع الفول لمدة 12 ساعة والتخلص من مياه النقع.



وأوضح أنه يجب نقع الفاصولياء البيضاء 6 ساعات، واللوبيا الجافة 3 ساعات، والحمص ساعة ونصف والاستغناء عن مياه النقع"، متابعًا، "جزء كبير من المواد التي يتم إضافتها على فول العربات في الشارع لا وعي لنا بها، والبائع يلجأ إلى إضافة مركبات كيميائية للحصول على فول جاهز للتناول خلال ساعة واحدة فقط".

