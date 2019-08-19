مشعشع: مدارس الأونروا تفتح أبوابها لأكثر من نصف مليون طالب فلسطيني

أعلن الناطق الرسمي باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) سامي مشعشع، أن أكثر من 525 ألف طالب وطالبة سيتوجهون لمقاعد الدراسة خلال الأيام القليلة القادمة في 711 مدرسة في مناطق عمليات أونروا في سوريا والأردن وغزة ولبنان والضفة الغربية، وكذلك في شرقي القدس، مؤكدًا أن كل التحضيرات للعام الدراسي في مدارس الأونروا تم إنجازها بالرغم من التحديات الوجودية والمالية الخطيرة التي واجهتها وتواجهها الوكالة.



وقال مشعشع- في تصريح اليوم- إن الأونروا كانت قد عملت خلال العطلة المدرسية على تنفيذ عمليات صيانة واسعة لمدارسها استعدادًا للعام الدراسي، وفى خضم فترة اتسمت باشتداد الهجمة على الوكالة ودورها وخدماتها الإنسانية لأكثر من خمسة مليون ونصف المليون لاجئ فلسطيني مسجلين لديها، وفي الوقت الذي أنجزت فيه الأونروا صيانة العديد من منشآتها، إلا أنها ما زالت تواجه عجزًا ماليًا يصل إلى ١٥٠ مليون دولار من إجمالي ميزانيتها البالغة بليون و٢٠٠ مليون دولار أمريكي لهذا العام.



وأشار إلى أنه يجري العمل على مسار آخر، وهو الاستحقاق الذي يتعلق بتجديد ولاية الوكالة في سبتمبر القادم لثلاث سنوات، حيث ستلتقي الدول الأعضاء فى الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك لمناقشة آليات دعم الأونروا والمناقشة والتصويت على تجديد تفويض وولاية الأونروا.



وحول تداول وسائل إعلام مختلفة أخبارًا عن قضايا فساد تطال بعضًا من الشخصيات القيادية في الأونروا بطريقة قد تتضمن الإساءة الشخصية، قال مشعشع "إن هذا يعد أمرًا مرفوضًا، وحتى اللحظة فإن نتائج هذه التحقيقات لم تصدر بعد مع التزام الوكالة بأي توصيات تتطلبها نتائج التحقيقات حال صدورها".