الناقد أشرف غريب: الفنان محمد فوزي ظُلِم حيا وميتا.. ووالده كان ميسور الحال

قال الناقد الكبير أشرف غريب، إن الفنان الراحل محمد فوزي ظلم حيا وميتا، مشيرا إلى أن تاريخ ميلاده تعرض لمحاولة لضربه، بهدف إفساد مئويته، فالرغم من أنه من المؤكد مولده في 19 أغسطس 1918، حاول البعض الضرب في التاريخ، بأنه ولد في 1920.

وأضاف غريب، خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أن شهادة ميلاد محمد فوزي مواليد 19 أغسطس 1918، في قرية كفر أبو الجندي، ومات 1966، لافتا إلى أنه حصل على شهادة ميلاد الفنان الكبير من نجله.

وأوضح أن والد فوزي يدعى "حبس عبد العال الحو"، ووالدته تدعى "رقية محمد نسيم"، منوها إلى أن فوزي لم يعش حياة فقيرة ومعدمة مثلما أشاع البعض، ولكن والده كان يمتلك عزبة بمساحة 160 فدانا، وقيل إنه أصبح عمدة القرية.

وأكد "غريب"، أن الفنان الراحل محمد فوزي له 25 أخا وأخت من 3 زيجات لوالده.

وتابع: "كثير من المؤرخين قالوا إن فوزي جاء إلى القاهرة عام 1938، وده مش من المنطق لأنه مش معقول سيأتي إلى القاهرة 1938 والصحافة تنشر عنه في نفس السنة، خاصة أنه جاء إلى القاهرة بجنيه واحد أخذه من أمه وهو بدون عمل".