ابتكار لاصقة طبية تراقب حالة القلب ومعدل التنفس

صمم باحثون أمريكيون لاصقة طبية يمكن ارتداؤها لتتبع الحركة ومعدل ضربات القلب والتنفس دون استخدام أي أسلاك أو بطاريات أو دوائر.



ويساعد الجلد على التحكم في درجة حرارة الجسم وفقدان الماء، ويحتوي على نهايات عصبية تمكننا من اكتشاف الضغط والاهتزاز واللمس والألم، وبالتالي يمكن أن يقدم الكثير عن حالاتنا الداخلية.



واستفاد العلماء من هذه الخصائص لإنتاج لاصقة طبية لا تحتاج إلى بطاريات أو أسلاك أو رقائق، حيث تلتصق بالجلد وتقيس كيفية تمدده وتقلصه.



ووفقًا لما نشرته دورية "Nature Electronics" في 15 أغسطس، فإن اللاصقة "BodyNET" ترسل هذه القراءات لاسلكيًا إلى جهاز استقبال متصل بملابس الشخص، وبناء على هذه القراءات يمكن مراقبة معدل التنفس والقلب وكذلك حركات الذراع والساق.



وأعربت تشنان باو، أستاذة الهندسة الكيميائية بجامعة ستانفورد في كاليفورنيا، في تقرير نشره موقع الجامعة بالتزامن مع نشر الدراسة، عن أملها في أن يستخدم أخصائيو الرعاية الصحية اللاصقة الطبية لمراقبة الأشخاص الذين يعانون من مشكلات النوم وأمراض القلب.



وأوضحت أن الخطوات التالية هي معرفة كيف يمكن أيضًا للاصقة اكتشاف العرق ودرجة الحرارة، إذ يمكن يومًا ما إنشاء مجموعة مستشعرات للجلد لكامل الجسم لجمع البيانات الفسيولوجية دون التدخل في السلوك الطبيعي للشخص.

