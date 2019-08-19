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عالم

الجيش العراقي يستعد للانسحاب من المدن وتسليمها للشرطة

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 10:02 م
وزير الدفاع العراقي،
وزير الدفاع العراقي، نجاح الشمري،
وكالات
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ناقش وزير الدفاع العراقي، نجاح الشمري، وقائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت، آلية تسلم وزارة الداخلية الملف الأمني داخل المدن وانسحاب الجيش منها.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان صحفي، أن "وزير الدفاع استقبل قائد الشرطة الاتحادية... وناقش اللقاء آلية تطبيق قرار القائد العام للقوات المسلحة، الخاص بتسلم وزارة الداخلية الملف الأمني داخل المدن، وانسحاب قطاعات الجيش منها".

وبذلك سيصبح الملف الأمني تحت إدارة القوات المختلفة التابعة لوزارة الداخلية العراقية.

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