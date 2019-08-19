وائل الفشني يشعل مهرجان القلعة للغناء بـ"أنا مهاجر" (فيديو)

أشعل الفنان وائل الفشني الحفل الموسيقي لحفلة فرقة (هشام خرما)، المقامة حاليًا على مسرح "محكي" قلعة صلاح الدين، ضمن فاعليات الدورة الثامنة والعشرين لمهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقي والغناء.



وقدم الفشني أغنية "أنا مهاجر" و"بمدح النبي" خلال الحفل، ضمن باقة متنوعة من المقطوعات الشهيرة لفرقة هشام خرما وسط صيحات الجمهور.