استمرار المواجهات بين الفصائل المسلحة والجيش السوري بإدلب

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن القوات التركية الموجودة في إدلب لتطبيق وقف إطلاق النار وفقا لاتفاق آستانة، تخشى الدخول في مواجهات مع الجيش السوري الذي بدأ دخول إدلب منفذا ضربات جوية، في ظل معارك عنيفة تشهدها محاور خان شيخون الشرقية والشمالية الغربية.



وأوضح المرصد السوري في بيان مساء اليوم الاثنين، أن 3 مواطنين استشهدوا جراء غارات جوية نفذتها طائرات روسية على بلدة حيش جنوب إدلب، فيما تتواصل المعارك العنيفة بين الفصائل المسلحة والجهادية والجيش السوري في القطاع الجنوبي من محافظة إدلب في محاولة جديدة من قبل الجيش للتقدم شرقًا من جهة سكيك على المحور الشرقي لمدينة خان شيخون وسط قصف بري وجوي مكثف يطال محاور القتال.



وأكد المرصد السوري أن الرتل التركي لا يزال متوقفًا على اتستراد دمشق – حلب الدولي من جهة بلدة حيش جنوب إدلب دون أن يتمكن من التحرك نحو ريف حماة الشمالي بسبب كثافة القصف الصاروخي والجوي على المنطقة.



ورصد المرصد السوري وقوع اشتباكات عنيفة أيضا بين الطرفين على محور كبانة بريف اللاذقية الشمالي في محاولة من قبل الجيش السوري للتقدم بالتزامن مع قصف صاروخي مكثف يطال محاول القتال.



وقتل 26 من الجماعات المسلحة بينهم 20 من الجهاديين على محاور جنوب إدلب، بالإضافة لمقتل 11 عنصرا من قوات الجيش السوري خلال المعارك ذاتها.



وقصف طيران الجيش السوري اليوم رتلا عسكريا تركيا أراد دخول بلدة خان شيخون لدعم الجماعات المسلحة الموالية له هناك ما أجبرها على التوقف.

