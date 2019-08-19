الإسماعيلي يخوض 4 مباريات ودية عقب معسكر 6 أكتوبر

أنهى الجهاز الإدارى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى بقيادة أحمد صالح وطارق أبو الليل إجراءات الاتفاق على خوض الفريق 4 وديات عقب معسكر 6 أكتوبر.



وجاءت الوديات على النحو التالى: الودية الأولى مع المصرى يوم 29 أغسطس الحالى باستاد الإسماعيلية، الثانية مع المريخ البورسعيدى يوم 30 أغسطس الحالى باستاد الإسماعيلية، الثالثة مع المعادى يوم 3 سبتمبر المقبل، والودية الرابعة مع فريق أسوان يوم 5 سبتمبر القادم.



وكان الإسماعيلي قد حقق الفوز اليوم الإثنين علي حرس الحدود وديا بهدف لمدبولي في معسكر الفريق بـ6 أكتوبر.

