الإسماعيلي يخوض 4 مباريات ودية عقب معسكر 6 أكتوبر
الإثنين 19/أغسطس/2019 - 09:59 م
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أنهى الجهاز الإدارى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى بقيادة أحمد صالح وطارق أبو الليل إجراءات الاتفاق على خوض الفريق 4 وديات عقب معسكر 6 أكتوبر.
وجاءت الوديات على النحو التالى: الودية الأولى مع المصرى يوم 29 أغسطس الحالى باستاد الإسماعيلية، الثانية مع المريخ البورسعيدى يوم 30 أغسطس الحالى باستاد الإسماعيلية، الثالثة مع المعادى يوم 3 سبتمبر المقبل، والودية الرابعة مع فريق أسوان يوم 5 سبتمبر القادم.
وكان الإسماعيلي قد حقق الفوز اليوم الإثنين علي حرس الحدود وديا بهدف لمدبولي في معسكر الفريق بـ6 أكتوبر.
وجاءت الوديات على النحو التالى: الودية الأولى مع المصرى يوم 29 أغسطس الحالى باستاد الإسماعيلية، الثانية مع المريخ البورسعيدى يوم 30 أغسطس الحالى باستاد الإسماعيلية، الثالثة مع المعادى يوم 3 سبتمبر المقبل، والودية الرابعة مع فريق أسوان يوم 5 سبتمبر القادم.
وكان الإسماعيلي قد حقق الفوز اليوم الإثنين علي حرس الحدود وديا بهدف لمدبولي في معسكر الفريق بـ6 أكتوبر.