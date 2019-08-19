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توك شو

خبير اقتصادي: توقعات عالمية بارتفاع نسب النمو في مصر

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 09:59 م
الدكتور مصطفى بدرة
الدكتور مصطفى بدرة أستاذ التمويل
أحلام عبدالرحمن
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قال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن مؤسسات الاقتصاد العالمية، مثل هارفرد وبلومبرج، تتوقع زيادة معدل النمو في كل سنة حتى 2027 يصل لحدود 7%، معتمدين في توقعاتهم بناء على التصحيح في الاقتصاد المصري.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، في برنامج "الحياة اليوم"، أن التصحيح في الاقتصاد اعتمد على تحسين الصادرات، وتوقيع عدد من الاتفاقيات في القارة الإفريقية، والتي تفيد المستثمر الأجنبي، وتحسين البنية التحتية، وزيادة عدد الموانئ.

ولفت إلى أنه بالأمس ارتفع تصدير 15 سلعة جديدة، وهو أمر يفتح أسواق في الخارج، ويحسن موارد العملة الصعبة.


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