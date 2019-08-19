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سياسي

وفد "مستقبل وطن" يستكمل جولاته التنظيمية بلقاء نواب المنيا

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 09:38 م
المهندس أشرف رشاد
المهندس أشرف رشاد الشريف
محمد الشريف
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عقد وفد حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، اجتماعا موسعا مع أعضاء مجلس النواب عن الحزب بمحافظة المنيا، وذلك في إطار اللقاءات التنظيمية التي يعقدها الحزب، والتي بدأها بمحافظات جنوب الصعيد، "قنا- الأقصر- أسوان- البحر الأحمر"، ثم محافظات "سوهاج، أسيوط، الوادي الجديد، المنيا"، بهدف عرض خطة الحزب خلال الفترة القادمة استعدادا لانتخابات مجلسي الشيوخ والنواب المقبلة، وانتخابات المجالس الشعبية المحلية القادمة.

ويضم الوفد، النائب الدكتور عبدالهادي القصبي نائب رئيس الحزب، والنائب علاء عابد نائب رئيس الحزب، والمستشار عصام هلال أمين التنظيم، والنائب عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، والمهندس محمد صبري أمين الشئون البرلمانية بالحزب، والنائب المهندس عماد سعد حمودة الأمين العام المساعد والمشرف العام على القطاعات الجغرافية بالحزب، فضلا عن النائب الدكتور محمد كمال مرعي، والنائب المهندس يسري المغازي أعضاء الأمانة المركزية بالحزب، والنائب اللواء يحيي العيسوي مسؤول قطاع وسط وغرب الدلتا، والمهندس كامل ميشيل أمين مساعد المواطنة، والنائب علاء السبيعي أمين الحزب بمحافظة المنيا.

ويأتي ذلك استمرارا للسياسة التي ينتهجها الحزب برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، والتي على رأسها دعم الدولة المصرية، مع ضرورة عقد اللقاءات التنظيمية والدورات التدريبية لقيادات ونواب وكوادر الحزب الشبابية استعدادا لأية استحقاقات انتخابية دستورية مقبلة، فضلا عن الاهتمام بتقديم الخدمات وتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة تخفيفا عنهم، وتلقي شكواهم والعمل على حلها من خلال أمانة الشئون البرلمانية.

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