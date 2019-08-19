والد لاعب بمنتخب الناشئين لليد: شبابنا تمتعوا بعزيمة غير مسبوقة للفوز بالمونديال

قال المستشار علي ميدان، والد اللاعب عبد الفتاح ميدان لاعب منتخب مصر للناشئين لكرة اليد، إن لحظة إعلان الفوز ببطولة العالم كانت لحظة يتمناها كل أب وأم وكل مصري أيضًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أن أبطال منتخب الناشئين لكرة اليد هم أبطال حقيقيين، ولو الزمن يعود به يوما كان سيتمنى أن يكون واحدا من اللاعبين الفائزين بكأس العالم.

وتابع: "لحظة التتويج بالبطولة إنجاز لم يتحقق في تاريخ القارة وشباب المنتخب كانوا يتمتعون بعزيمة غير مسبوقة للتتويج بالبطولة".