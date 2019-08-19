تدريبات استشفائية للاعبي الأهلي المشاركين في مباراة بيراميدز

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الذين خاضوا مباراة بيراميدز الأخيرة في بطولة كأس مصر، تدريبات استشفائية وفقا للبرنامج الذي حدده الجهاز الفني للفريق بقيادة محمد يوسف؛ استعدادا لمباراة العودة أمام فريق اطلع برة بطل جنوب السودان.



واستأنف الأهلي مرانه، مساء اليوم الإثنين، على ملعب التتش استعدادا لمواجهة "اطلع برة" بطل جنوب السودان التي تقام مساء الجمعة المقبل في إياب دور ال64 بدوري أبطال إفريقيا.



وخاض ثنائي الفريق سعد سمير ومحمد محمود، تدريبات مكثفة بالكرة تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالنادي، ويواصل ثنائي الأهلي تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي للتعافي من الإصابة والعودة إلى المشاركة في المران الجماعي، فيما أدى شريف إكرامي حارس الفريق تدريبات منفردة.



ويستعد إكرامي للمشاركة في المران الجماعي بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها وخضوعه لجراحة في الركبة بألمانيا، وقام بتنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي.

