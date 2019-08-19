المصري يواصل تدريباته على فترتين بمعسكر الإسماعيلية

واصل الفريق الأول للكرة بالنادي المصري تدريباته اليومية بمعسكره المغلق المقام حاليًا بالإسماعيلية وذلك في إطار استعداداته للموسم الجديد.



وأدى الفريق تدريباته اليوم على فترتين: الأولى صباحية وخصصها الجهاز الفني للفريق بقيادة إيهاب جلال للنواحي البدنية، حيث تم تقسيم الفريق إلى مجموعتين تؤدي إحداهما التدريب داخل صالة الجيمانزيوم الملحقة بالفندق، فيما تؤدي الأخرى مرانها بملعب الفندق ويتم التناوب فيما بين المجموعتين، فيما جاء مران الفترة المسائية ليتم التركيز خلاله على الجوانب الخططية والتكتيكية والتي يوليها الجهاز الفني اهتمامًا كبيرًا سعيًا منه لاستيعاب لاعبيه العديد من طرق اللعب حسب ظروف كل مباراة.



هذا ومن المقرر أن يخوض الفريق في السابعة مساء غد الثلاثاء أولى مبارياته الودية بالمعسكر الذي كان قد بدأ قبل يومين، حيث سيلاقي نظيره فريق مصر المقاصة المنتظم كذلك تحت قيادة مديره الفني أحمد حسام ميدو في معسكر مغلق بأحد فنادق الإسماعيلية.