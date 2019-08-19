وزارة الرى تحذر: لن نتهاون في إزالة التعديات على نهر النيل

اجتمع وزير الموارد المائية والري، مع المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، والدكتور ياسر رسلان مدير معهد بحوث النيل، حيث تم استعراض موقف الأعمال الجارية، بشأن موقف الإزالات الجاري تنفيذها وتطوير واجهات نهر النيل، ومتابعة خطة القطاع خلال الفترة الحالية والمستقبلية.



ناقش الاجتماع متابعة أعمال تطهير مجرى النيل، وموقف إزالة التعديات على المجرى النهري، كما تم استعراض متابعة عمليات الحماية لجوانب نهر النيل، وبدء أعمال تطوير وتجميل واجهات المدن المطلة على النهر.



وأكد وزير الموارد المائية والري، خلال الاجتماع، استمرار حملات الإزالة، مشددًا على المضي قدمًا في تحرير نهر النيل من كل أشكال التعديات والمخالفات، وأن هناك متابعة يومية لتلك الإزالات ويتم التعامل بكل حسم مع المخالفين والمعتدين طبقًا للقانون، ويتم تنفيذها بشكل فوري دون تهاون من منطلق حماية مواردنا المائية المحدودة من الهدر والتلوث، ضمن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة.



من جانبه أكد المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، أن الوزارة مستمرة وماضية في جهودها؛ لإزالة كل التعديات للوصول إلى "نيل بدون تعديات"، ونحو تحقيق معدلات إنجاز غير مسبوقة في عداد النيل.



وأوضح لـ"الدستور" أن الوزارة مستمرة في إزالة كل التعديات على نهر النيل، ومنذ انطلاق الحملة القومية، على المجاري المائية ونهر النيل كأولوية أولى للحفاظ على نهر النيل باعتباره شريان الحياة لكل المصريين، فضلًا عن حماية أملاك الدولة على المجاري المائية من ترع ومصارف، والمخصصة لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة منظومة المياه.