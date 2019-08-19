تشكيلة مانشستر يونايتد الرسمية ضد وولفرهامبتون

أعلن أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد عن قائمته الرسمية للمباراة المقررة أمام فريق وولفرهامبتون.



ويخوض نادي الشياطين الحمر الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بهدف كسب الفوز الثاني على التوالي، بعد فوزه العريض في الجولة الأولى ضد تشيلسي.



ولم تشهد القائمة الرسمية أي مفاجآت، حيث سيتواجد لاعب خط الوسط بول بوجبا في خط الوسط، في حين سيقود خط الهجوم كلٍ من الثنائي ماركوس راشفورد وأنطوني مارسيال.



قائمة مانشستر يونايتد الرسمية كما يلي: ديفيد دي خيا، وان بيساكا، ماجواير، لينديلوف، لوك شو، بوجبا، ماكتوميناي، جيمس، لينجارد، أنطوني مارسيال، ماركوس راشفورد.



قائمة وولفرهامبتون الرسمية كما يلي: روي باتريسيو ؛ بينيت، كادي، بولي، دوهيرتي، لياندير ديندونكير، نيفيز، موتينيو، جوني، خيمينيز، جوتا.