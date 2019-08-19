محمد الباز: عمار علي حسن "مغيب فكريا ومختطف ذهنيا"

هاجم الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، الكاتب عمار علي حسن، بسبب تعليقه الأخير على فوز منتخب الناشئين لكرة اليد ببطولة كأس العالم.

وكتب "عمار"، في تدوينة على موقع "تويتر": "فوز أولادنا بكأس العالم لكرة اليد للمرة الأولى في التاريخ الذي يفعلها فريق غير أوروبي يؤكد أن الشباب المصري إن وجد مناخا مناسبا للإبداع بعيدا عن القهر والوصاية والفساد والنفاق سيصنع المعجزات.. افتحوا الأبواب والنوافذ لشباب مصر كله ليبدع، وأشركوه في وضع الخطط، وانصتوا إلى صوت أحلامه".

وقال "الباز"، إن عمار علي حسن "مغيب فكريا ومختطف ذهنيا"، لافتا إلى أن كلام عمار هو شهادة من معارض بأن النظام الحالي يفتح النوافذ للشباب للإبداع.

ولفت إلى أن هذا الفريق تحديدا نما في هذا الظرف الذي صنعته 30 يونيو من الاستقرار والأمن.